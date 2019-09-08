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الخارجية السورية: الخطوة التركية الأمريكية انتهاك سافر وعدوان بكل معنى الكلمة

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الخارجية السورية: الخطوة التركية الأمريكية انتهاك سافر وعدوان بكل معنى الكلمة الخارجية السورية: الخطوة التركية الأمريكية انتهاك سافر وعدوان بكل معنى الكلمة

وأعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وتابع المصدر "تؤكد سوريا أن هذه الخطوة تمثل عدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية"، وذلك وفق ما نقلت وكالة "سانا".

ونوه المصدر بالقول إن "الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة فإنها تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة إراضي الجمهورية العربية السورية".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا، اعتبارا من اليوم الأحد.

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