الإمارات تؤكد التزامها باتفاق "أوبك"

أبوظبي - مباشر: أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي التزام دولته المستمر باتفاق أوبك ودول خارج المنظمة بهدف تحقيق توازن واستقرار سوق النفط العالمي.

وأعرب سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن ثقته بمواصلة "أوبك +" التزامها بمستويات الإنتاج التي تحقق توازن السوق.

وأكد المزروعي في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين التزام دولة الإمارات بدعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط العالمي؛ وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن قرارات "أوبك" تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازن واستقرار السوق.

وقال المزروعي: "هناك مخاوف في سوق النفط العالمي خارج العرض والطلب نتيجة التأثيرات الجيوسياسة والتوترات بين الاقتصادات الكبرى في العالم الذي من شأنه أن يؤثر على سوق النفط".

وتستضيف إمارة أبوظبي غداً الاثنين فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي "أكبر تجمع عالمي في قطاع الطاقة" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيُشارك نحو 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي على المستوى الدولي.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجو الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس/آذار 2020.

وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير/كانون الأول 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.

وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.

وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.

ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس/آب يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

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