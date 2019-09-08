مسؤول:لا تحول بسياسة السعودية تجاه أوبك بعد تعيين وزير جديد

الرياض – مباشر: قال مسؤول سعودي، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه أوبك بعد تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً جديداً للطاقة.

وصدرت أوامر ملكية، صباح اليوم، بإعفاء الوزير خالد الفالح من الحقيبة الوزارية لملف الطاقة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدلاً منه.

وأضاف المسؤول؛ وفقاً لوكالة رويترز، أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.

وأكد المسؤول، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك، مبيناً أن الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها.

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