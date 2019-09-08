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تعودا لعام 1947... صورتان نادرتان للملك عبد العزيز آل سعود

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تعودا لعام 1947... صورتان نادرتان للملك عبد العزيز آل سعود تعودا لعام 1947... صورتان نادرتان للملك عبد العزيز آل سعود

ونشر الموقع الإلكتروني للجمعية للمحافظة على التراث، المعروفة باسم "نحن تراثنا"، صباح اليوم، الأحد، صورتان نادرتان للعاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز آل سعود، خلال زيارة تاريخية لشركة آرامكو تعود للعام 1947.

وكتب الحساب الرسمي لجمعية "نحن تراثنا" على "تويتر"، قائلا:

الملك عبد العزيز في زيارة تاريخية لأرامكو في العام 1366 هــ 1947 م.

يشار إلى أن شركة أرامكو العربية السعودية أو أرامكو السعودية، وتعرف رسميا بشركة الزيت العربية الأمريكية تم تدشينها في العام 1933، وهي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

وتم تأميم الشركة عام 1988م، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران السعودية. وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010، طبقاً لتقدير صحيفة "فاينانشال تايمز".

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