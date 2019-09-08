أنصار الله: رفع الحصار عن مديرية الدريهمي سيتصدر مباحثاتنا ممثلي التحالف

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، عن العميد القادري خلال مغادرة فريق الجماعة ميناء الحديدة إلى سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية: "سنبحث آليات تنفيذ الجانب الإنساني وهو جوهر اتفاق السويد وضرورة إلزام الأمم المتحدة للطرف الآخر بتنفيذ التزاماته".

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وأضاف "رفع الحصار عن مديرية الدريهمي سيتصدر مباحثاتنا مع الطرف الممثل للرياض وأبو ظبي".

وذكر أن "الاجتماع سيناقش مع الأمم المتحدة السماح بتدفق الإمدادات إلى ميناء الحديدة وإيقاف عبث تحالف العدوان باحتجاز ومنع وصول السفن والبواخر إلى الميناء".

وكان وفد "أنصار الله"، برئاسة محمد عبد السلام، قد التقى قبل أيام، في العاصمة العُمانية مسقط، وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم والوفد المرافق لها.

وقال عبد السلام، في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، إن "اللقاء ناقش الوضع السياسي في اليمن وطبيعة التقدم الحاصل في اتفاق السويد وما قدمه الوفد الوطني من خطوات في سبيل تنفيذ اتفاق الحديدة أبرزها إعادة الانتشار من الموانئ من طرف واحد دون أن يقدم الطرف الآخر أي خطوة حقيقية وجادة".

وأضاف أنه "تم استعراض العراقيل الحاصلة في عملية تبادل الأسرى"، متهما "النظام السعودي بإفشال كل مقترحات الأمم المتحدة كونه لا يهتم ولا يطالب بغير أسراه دون أي اكتراث لمعاناة اليمنيين".

وتطرق اللقاء إلى "المجزرة الوحشية التي استهدفت موقع إيواء الأسرى في محافظة ذمار".