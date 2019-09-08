بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟

الرياض- مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح.

حصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، وفقا لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي.

وفي عام 2017 تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

خلال الفترة من (1985 – 1987)، شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وفقا

للوزارة.

ومن الفترة (1987 - 1995) شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منصب مستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية.

كما شغل منصب وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004).

وشغل منصب مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015).

ومنذ عام 2015 كان الأمير عبدالعزيز يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية.

وترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكّل من وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو السعودية" لإعداد الإستراتيجية البترولية للمملكة، كما كان له دورٌ في إنجاز أول إستراتيجية أقرّتها منظمة "أوبك" في مؤتمرها الوزاري عام 2005م.

وترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.

كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.

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