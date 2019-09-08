بعد طلب عزل أعضاء.."سلامة" تفتح باب الترشح لتعين جدد

الرياض – مباشر: أعلنت شركة سلامة للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس؛ لتعيين أعضاء جدد يكملون فترة دورة مجلس الإدارة الحالية.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إنه سيتم تعيين الأعضاء الجدد بدلاً عن الأعضاء الذين يتم عزلهم.

وتسلمت الشركة، الخميس الماضي، خطاباً من أحد كبار المساهمين؛ والذي يملك أكثر من 5 بالمائة من رأسمال الشركة، يطلب فيه عقد اجتماع جمعية عامة عادية؛ للتصويت على عزل عدد من أعضاء من مجلس الإدارة.

وتضمن الطلب عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة؛ هم: "حسين حسن بياري، ولؤي حمزة بصراوي، وأحمد علي الشتيفي، وأحمد طارق مراد.

وأشارت الشركة، إلى أن سيتم الانتهاء من تقديم طلبات الترشح بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وترسل الطلبات إلكترونيا، على ألا يقل عمر عضو مجلس الإدارة عن 35 عاماً.

وأعلنت الشركة، مؤخراً عن استمرار عضو مجلس الإدارة، حسين حسن بياري بعضوية المجلس، بعد تقدم مجموعة الفردوس، رسمياً بطلب إلغاء جميع وثائق التأمين المبرمة مع الشركة بشكل فوري.

ورفضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، في يوليو / تموز الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء 3 بنود.

وبدأت دورة المجلس الحالية في 25 يوليو/ تموز 2019، وتنتهي في 24 يوليو/ تموز من عام 2022.

وأنهى السهم تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 3.76 بالمائة، لمستوى 11.60 ريالا.

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