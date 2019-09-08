إنفوجرافيك..728.6 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو

إعداد وتصميم/ إيمان غالي وأحمد عبدالمنعم

الكويت – مباشر: كشف مسح لـ"مباشر" ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي لدول مجلس التعاون بنهاية يونيو/حزيران 2019 بنسبة 4.33 بالمائة على أساس سنوي، واستحواذ المملكة العربية السعودية على نسبة 70.46 بالمائة من إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج.

وطبقاً لمسح "مباشر" الذي استند إلى أحدث بيانات للبنوك المركزية الخليجية، سجل الاحتياطي الأجنبي بختام يونيو/حزيران السابق 728.644 مليار دولار، مقارنة بـــ698.402 مليار دولار في الشهر نفسه من 2018.

يُشار إلى أن المسح اعتمد في بيانات الإمارات العربية المتحدة على شهر مايو/أيَّار الماضي؛ نظراً لعدم صدور بيانات يونيو/حزيران السابق.

ترشيحات:

مسح.. الاحتياطات الأجنبية للخليج ترتفع لـ728.6 مليار دولار والسعودية تقتنص 70%

"مباشر كابيتال" تنفذ صفقات استحواذ على أنشطة مالية

تحليل.. المنتجات النفطية تستحوذ على 91% من صادرات الكويت بالنصف الأول

2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول