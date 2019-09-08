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إنفوجرافيك..728.6 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو

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إعداد وتصميم/ إيمان غالي وأحمد عبدالمنعم

الكويت – مباشر: كشف مسح لـ"مباشر" ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي لدول مجلس التعاون بنهاية يونيو/حزيران 2019 بنسبة 4.33 بالمائة على أساس سنوي، واستحواذ المملكة العربية على نسبة 70.46 بالمائة من إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج.

وطبقاً لمسح "مباشر" الذي استند إلى أحدث بيانات للبنوك المركزية الخليجية، سجل الاحتياطي الأجنبي بختام يونيو/حزيران السابق 728.644 مليار دولار، مقارنة بـــ698.402 مليار دولار في الشهر نفسه من 2018.

يُشار إلى أن المسح اعتمد في بيانات الإمارات العربية المتحدة على شهر مايو/أيَّار الماضي؛ نظراً لعدم صدور بيانات يونيو/حزيران السابق.

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