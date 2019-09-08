الفالح يعلق على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة

الرياض – مباشر: علق وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، على الأمر الملكي القاضي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بالمملكة.

وتقدم الفالح عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحه فرصة خدمة الوطن.

وهنأ الفالح الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للطاقة، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام.

وأنهى الفالح تغريداته قائلا: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرني العمل معهم على كل ما قدموه، وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".

وأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، وإعفاء الوزير خالد الفالح من منصبه.

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