سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً خلال الساعة الأولى من تعاملات يوم الأحد، بدفعة من قطاع الاتصالات والمواد الأساسية والطاقة.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 0.30 بالمائة الى مستوى 8079.29 نقطة ليربح من خلالها 22.72 نقطة.

وجرى التداول على 25.48 مليون سهم وبقيمة 482.54 مليون ريال موزعين على 20.27 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية بنسبة 6.94 بالمائة، وباتك بنسبة 6.26 بالمائة، اضافة الى سهم الإنماء طوكيو بنحو 3.51 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم فيبكو بنسبة 1.67 بالمائة، ومجموعة السريع بنسبة 1.45 بالمائة، وثمار بنسبة 1.41 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 66.66 مليون ريال، وكان سهم إميانتيت الأنشط من حيث الحجم بنحو 4.9 مليون سهم.

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