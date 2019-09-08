"المعذر ريت":إتمام صفقة شراء أجنحة تولان الفندقية بـ23.1 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، يوم الأحد عن إتمام صندوق "المعذر ريت" صفقة شراء عقار أجنحة تولان الفندقية الواقع بمدينة الخبر يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 بقيمة 22 مليون ريال، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة بقيمة 1.1 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أنه تم توقيع عقد تأجير العقار بالكامل بعقد ملزم صافٍ من جميع المصاريف، لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 2.31 مليون ريال، وبعائد سنوي يبلغ 10.5بالمائة، وقدم المستأجر ضمانات إيجارية عبارة عن سندات أمر تغطي مدة العقد.

وأكدت "أصول وبخيت الاستثمارية"، أنه لا توجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في هذه الصفقة.

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