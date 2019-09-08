تابعة لـ"باتك" توقع عقدين مع الشؤون البلدية والقروية بـ1.24مليار ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية" يوم الأحد عن قيام شركة "الموقف السريع لخدمات السيارات" التي تمتلك فيها شركة "أمنكو" - التابعة لباتك - ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي حصص الملاك يوم الخميس الماضي، بتوقيع عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن قيمة العقدين الإجمالية تبلغ 1.42 مليار ريال، ولمدة إجمالية تبلغ 25 سنة لكل عقد، تشمل فترة التجهيز والإنشاء (15 شهراً) تعادل 5 بالمائة من مدة العقد وهي فترة زمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الإيجار.

وتفصيلاً؛ تضمن العقد الأول يتضمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام بقيمة إجمالية تبلغ 470.5 مليون ريال على النحو التالي:

1 - أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار (25% منه لنشاط تجاري) بحي الشعلة بمدينة الدمام بمساحة قدرها 8519.56 متر مربع تقريباً.

2 - تهيئة وتجهيز ساحة انتظار سيارات بالمنطقة المركزية بمدينة الدمام بمساحة قدرها 2757.9 متر مربع تقريباً.

3 - مواقف السيارات الذكية (المواقف القائمة): إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 3075 موقفاً.

4 - مواقف السيارات الذكية (المواقف غير القائمة): إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 4559 موقفاً.

وأشارت الشركة إلى أن العقد الثاني يتضمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بمدينة الظهران والخبر بقيمة إجمالية تبلغ 772.6 مليون ريال، على النحو التالي:

1 - أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار (25 بالمائة منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة قدرها 3000 متر مربع تقريباً.

2 - أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار (25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة قدرها 2444.16 متر مربع تقريباً.

3 - أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار (25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة قدرها 2263.25 متر مربع تقريباً.

4 - أرض فضاء لإقامة مواقف للسيارات (ساحات) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة قدرها 1850 متراً مربعاً تقريباً.

5 - أرض فضاء لإقامة مواقف للسيارات (ساحات) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة قدرها 2159,2 متر مربع تقريباً.

6 - مواقف السيارات الذكية (المواقف القائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الخبر والظهران (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 2399 موقفاً.

7 - مواقف السيارات الذكية (المواقف غير القائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الخبر والظهران (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 9045 موقفاً.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

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