"مباشر كابيتال" تنفذ صفقات استحواذ على أنشطة مالية

من: محمود جمال

مباشر: أعلنت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، عن الاستحواذ على شركتين جديدتين في إطار سعيها المتواصل لتدعيم مظلتها بمختلف الأنشطة المالية كبنك استثمار متكامل.

وكشف إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، أن "مباشر كابيتال" قامت بالاستحواذ على شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية وشركة مباشر لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

وبين رشاد أن حقوق الملكية بالشركتين التي تم الاستحواذ عليهم تتجاوز نحو 70 مليون جنيه مصري (4.25 مليون دولار أمريكي).

وأضاف رشاد أن شركة "مباشر كابيتال" بصدد الاستحواذ على مباشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

الاهتمام الاستثماري

أوضح أن الهدف من الاستحواذ هو تقليص الفترة الزمنية اللازمة لبدء تفعيل النشاط تحت مظلة شركة مباشر كابيتال، في ظل بدء ظهور مؤشرات عودة الرواج والاهتمام الاستثماري بالعديد من الفرص المصرية خاصة من قبل مستثمري الخليج.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة إلى تلقي "مباشر كابيتال" طلبات استثمار من عملاء بالإمارات ودول الخليج لاقتناص عدد من الفرص بالسوق المصرية.

وأكد رشاد على رغبة "مباشر كابيتال" وتفضيلها أن تتم هذه الصفقات من خلال ذراع تابعة والمشاركة باقتناص حصة من الصفقات المستهدفة.

وأفاد رشاد بأن تلك الصفقة تعتبر خطوة أولى في طريق الحصول على باقي تراخيص الأنشطة المالية أو شراء شركات قائمة ما زالت غائبة عن مظلة شركة مباشر بالسوق المحلية.

وأكد أن الهدف التي تسعى إليه مباشر هو المنافسة على المراكز الخمسة الأولى محلياً على صعيد مختلف أنشطة بنوك الاستثمار.

الخطط المقبلة

وأشار إيهاب رشاد إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة الرقابة المالية على تأسيس الشركة نهاية العام الماضي برأسمال 200 مليون جنيه مصري (12.12 مليون دولار أمريكي).

وقال رشاد إن من تلك المهام أمام "مباشر" كابيتال إطلاق خدمات جديدة اعتماداً على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، في مجال إدارة الأصول.

وأوضح رشاد أن ذلك سيكون عبر استحداث نظام"Robo Advisor".

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