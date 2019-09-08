إيه إم بيست تقوم بتحديث تصنيف شركة آي جي آي إلى إيه

قامت وكالة التصنيف "إيه إم بيست" بتحديث القوّة الماليّة والتصنيف الائتماني لشركة التأمين العامة الدولية المحدودة ("آي جي آي سي إل") (برمودا) وشركة التأمين العامة الدولية المحدودة في المملكة المتحدة ("آي جي آي يو كيه") إلى "إيه" (ممتاز) من "إيه –" (ممتاز) وتصنيف المصدّر الائتماني طويل الأمد إلى "إيه" من "إيه –". وتُعدّ النظرة المستقبليّة لهذه التصنيفات الائتمانيّة مستقرّة.

وأعلنت "إيه إم بيست" أنّ تحديث التصنيف يعكس قوّة ميزانيّة "آي جي آي"، التي تصنّفها "إيه إم بيست" كشديدة القوّة، بالإضافة إلى عرض أدائها التشغيلي القويّ وسجلها التجاري المحدود، والإدارة المناسبة للمخاطر المؤسسيّة.

وكشفت "إيه إم بيست" في تقريرها: "يعكس التحديث النتائج التشغيليّة الثابتة من ’آي جي آي‘، ما حدث بفضل أداء الاكتتاب القويّ على المدى الطويل. وتتمتّع الشركة بمعدّل متوسّط من خمسة أعوام بنسبة 90 في المائة (2014-2018) على الرغم من التأثير السلبي للخسائر الكارثيّة في عام 2017. وتنظر ’إيه إم بيست‘ إلى نظام الاكتتاب من ’آي جي آي‘ كمحرّك رئيسي لنتائجها الماليّة الجيّدة".

وقال السيّد واصف جابشيه، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العامة الدولية "آي جي آي"، في هذا السياق: "يسرّنا أنّنا حصلنا على تصنيف ’إيه‘ من ’إيه إم بيست‘. إنّ هذا الإنجاز مهمّ بالنسبة إلى ’آي جي آي‘، ويشكّل التحديث تكريماً لالتزام الشركة بنظام الاكتتاب والتركيز على الأرباح أكثر من نموّ العائدات".

وأضاف: "أشارت ’إيه إم بيست‘ إلى تقييم قوّة ميزانيّة ’آي جي آي‘ التي تدعمها الرسملة المعدلة حسب المخاطر عند ’أقوى مستوى‘ وبيّنت عن سيولتنا الجيّدة وحافظتنا المحافظة للاستثمار".

وأنهى السيّد جابشيه حديثه قائلاً: "شكّل فريق عمل ’آي جي آي‘ من المتخصّصين المتفانين والملتزمين أساس نجاحنا، وسمح للشركة بتحقيق ما حقّقته لغاية اليوم على صعيد تطورها".