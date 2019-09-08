أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

إيه إم بيست تقوم بتحديث تصنيف شركة آي جي آي إلى إيه

Google+ Print
إيه إم بيست تقوم بتحديث تصنيف شركة آي جي آي إلى إيه إيه إم بيست تقوم بتحديث تصنيف شركة آي جي آي إلى إيه

قامت وكالة التصنيف "إيه إم بيست" بتحديث القوّة الماليّة والتصنيف الائتماني لشركة التأمين العامة الدولية المحدودة ("آي جي آي سي إل") (برمودا) وشركة التأمين العامة الدولية المحدودة في المملكة المتحدة ("آي جي آي يو كيه") إلى "إيه" (ممتاز) من "إيه –" (ممتاز) وتصنيف المصدّر الائتماني طويل الأمد إلى "إيه" من "إيه –". وتُعدّ النظرة المستقبليّة لهذه التصنيفات الائتمانيّة مستقرّة.

وأعلنت "إيه إم بيست" أنّ تحديث التصنيف يعكس قوّة ميزانيّة "آي جي آي"، التي تصنّفها "إيه إم بيست" كشديدة القوّة، بالإضافة إلى عرض أدائها التشغيلي القويّ وسجلها التجاري المحدود، والإدارة المناسبة للمخاطر المؤسسيّة.

وكشفت "إيه إم بيست" في تقريرها: "يعكس التحديث النتائج التشغيليّة الثابتة من ’آي جي آي‘، ما حدث بفضل أداء الاكتتاب القويّ على المدى الطويل. وتتمتّع الشركة بمعدّل متوسّط من خمسة أعوام بنسبة 90 في المائة (2014-2018) على الرغم من التأثير السلبي للخسائر الكارثيّة في عام 2017. وتنظر ’إيه إم بيست‘ إلى نظام الاكتتاب من ’آي جي آي‘ كمحرّك رئيسي لنتائجها الماليّة الجيّدة".

وقال السيّد واصف جابشيه، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العامة الدولية "آي جي آي"، في هذا السياق: "يسرّنا أنّنا حصلنا على تصنيف ’إيه‘ من ’إيه إم بيست‘. إنّ هذا الإنجاز مهمّ بالنسبة إلى ’آي جي آي‘، ويشكّل التحديث تكريماً لالتزام الشركة بنظام الاكتتاب والتركيز على الأرباح أكثر من نموّ العائدات".

وأضاف: "أشارت ’إيه إم بيست‘ إلى تقييم قوّة ميزانيّة ’آي جي آي‘ التي تدعمها الرسملة المعدلة حسب المخاطر عند ’أقوى مستوى‘ وبيّنت عن سيولتنا الجيّدة وحافظتنا المحافظة للاستثمار".

وأنهى السيّد جابشيه حديثه قائلاً: "شكّل فريق عمل ’آي جي آي‘ من المتخصّصين المتفانين والملتزمين أساس نجاحنا، وسمح للشركة بتحقيق ما حقّقته لغاية اليوم على صعيد تطورها".

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي