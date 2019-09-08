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زوهو تعلن عن خطتها للتوسّع في أفريقيا لمساعدة الشركات في عملية التحوّل الرقمي

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زوهو تعلن عن خطتها للتوسّع في أفريقيا لمساعدة الشركات في عملية التحوّل الرقمي زوهو تعلن عن خطتها للتوسّع في أفريقيا لمساعدة الشركات في عملية التحوّل الرقمي

أعلنت اليوم شركة "زوهو"، المزوّدة العالميّة الرائدة لبرمجيّات الأعمال القائمة على السحابة، عن خططها لتوسيع بصمتها في المنطقة من أجل مساعدة الشركات الأفريقيّة في مسيرتها نحو تحقيق التحوّل الرقميّ. وتمّ الإعلان عن هذه الخطة على هامش المؤتمر الأفريقي الأول للمستخدمين الخاص بها باسم "زوهوليكس: جنوب أفريقيا" الذي تستضيفه المدينة.

وقال حيدر نيزام، رئيس شركة "زوهو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في هذا السياق: "لقد لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في عدد العملاء في جنوب أفريقيا ودول أخرى في القارّة الأفريقيّة. تتبنى غالبية الشركات هنا تقنيّة السحابة كطريقة لتعزيز نموّها الرقميّ." وأضاف: "سنقوم بزيادة شركائنا الإقليميّين لكي نتمكن من دعم عملائنا هنا بشكل أفضل والوصول إلى الشركات المحليّة. كما نقوم أيضاً بتوسيع حضورنا من خلال تنظيم المزيد من الفعاليّات والمشاركة فيها."

النظام التشغيلي للشركات

تضمّ حافظة منتجات "زوهو" أكثر من 45 تطبيقاً في جميع فئات الأعمال المهمّة تقريباً، بما في ذلك المبيعات، والتسويق، وتجربة العملاء ودعمهم، والعمليات الماليّة، وعمليّات مكاتب الدعم الخلفيّة، إلى جانب مجموعة من الأدوات الخاصة بالإنتاجيّة والتعاون. وتُعدّ منصة "زوهو وان" العرض الأكثر ثوريّة، وهي منصّة واحدة تضمّ أكثر من 45 منتجاً تقوم على حزمة تكنولوجية واحدة قادرة على تشغيل شركة كاملة ضمن السحابة، مما يجعل منها نظام التشغيل المرجعي للشركات. ويبلغ سعر "زوهو وان" 30 دولاراً أمريكياً لكلّ موظف في الشهر.

وقال علي شبدار، مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "زوهو"، في هذا السياق: "ثمة إهتمام متزايد في جنوب أفريقيا بالسحابة. وعلى عكس بعض الأسواق الأخرى التي تواجه صعوبة في الانتقال من الأنظمة التقليديّة نحو اعتماد السحابة، بدأت الشركات في جنوب أفريقيا تستفيد فعلاً من تقنيّة السحابة." وأضاف: "وعلى الرغم من ابتعاد أجزاء أخرى من العالم عن استخدام مجموعة متعددة من البرمجيّات الأفضل ضمن فئتها وانتقالها إلى مجموعة منتجات مدمجة مسبقاً، بدأت الشركات المحليّة بإختيار مجموعات البرمجيات، مما يساهم بالتالي بخفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات بدرجة كبيرة وتقليص المشاكل التي تواجهها على صعيد دمج البرمجيّات. هذا يفسر الاعتماد السريع في جنوب أفريقيا لمنصّة ’زوهو وان‘ التي تتقدّم على الآخرين من خلال ابتكار منصّة لإدارة كامل الأعمال."

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