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القوات الإماراتية تنسحب من قصر معاشيق الرئاسي في عدن

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القوات الإماراتية تنسحب من قصر معاشيق الرئاسي في عدن القوات الإماراتية تنسحب من قصر معاشيق الرئاسي في عدن

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "عدن الغد" المحلية عن مصدرين حكومي وآخر في قيادة التحالف العربي، قوله إن "القوات الإماراتية غادرت قصر معاشيق الرئاسي وأخلت مواقعها فيه بالكامل".

وأضافت: "القوات الإماراتية المنسحبة نقلت دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة على متن 5 ناقلات صوب مقرها الرئيسي في البريقة".

وذكرت أن "عددا من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف".

وحسب الصحيفة: "دخلت القوات الإماراتية قصر معاشيق أواخر العام 2015".

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت في العاشر من أغسطس / آب الماضي، على قصر معاشيق دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.

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