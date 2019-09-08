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???? : السعودية..أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

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???? : السعودية..أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة ???? : السعودية..أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

الرياض  – مباشر: أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، وإعفاء الوزير خالد الفالح من منصبه.

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عُيِّن وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017م، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م).

كما شغل الأمير عبد العزيز منصب وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).

 

مباشر (اقتصاد)

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