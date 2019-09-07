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الرئيس الفرنسي يُهاتف ولي عهد السعودية لتباحث أوضاع المنطقة

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الرئيس الفرنسي يُهاتف ولي عهد السعودية لتباحث أوضاع المنطقة الرئيس الفرنسي يُهاتف ولي عهد السعودية لتباحث أوضاع المنطقة

الرياض – مباشر: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأفادت وكالة أنباء "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الفرنسي بحث مع ولي العهد مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

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