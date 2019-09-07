شاهد بمحاكمة البشير: "كان يحمل مفتاح لغرفة بها ملايين اليورو"

مباشر: أرجأت محكمة سودانیة الیوم السبت محاكمة الرئیس السابق عمر البشیر إلى السبت المقبل بعد جلسة شھدت بدء مرافعة الدفاع وسماع شاھدین من شھود النفي.

وأعلنت ھیئة المحكمة المكلفة بالنظر في قضیة الرئیس السوداني السابق، أنھا ستواصل الاستماع لشھود الدفاع السبت المقبل بعدما مثل البشیر أمام القضاء في رابع جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنیة مشددة، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال آخر مدیري مكتب الرئیس السوداني المعزول یاسر بشیر أمام المحكمة إن البشیر كان الشخص الوحید الذي یحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملایین الیورو.

وأضاف أن الرئیس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملایین یورو نقدا في الشھور الأخیرة من حكمه لتسلیمھا إلى أطراف مختلفة.

وطلبت ھیئة الدفاع من المحكمة إعادة النظر في صیغة الاتھام والاستجواب القضائي.

ووجھت للبشیر في مایو/أيار الماضي اتھامات بالتحریض على قتل المحتجین والضلوع فیه بالإضافة إلى تھم تتعلق بالفساد والتعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي.

كان الجيش السوداني أطاح بالبشیر بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه اندلعت في 11 أبریل/نيسان الماضي.

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