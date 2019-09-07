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قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

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قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني

مباشر: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تمكن قوات التحالف المشتركة مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب وكالة الأنباء "واس".

وبين العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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