أمانة الشرقية بالسعودية توقع 4عقود استثمارية بعوائد تتجاوز 1.6مليار ريال

الرياض – مباشر: حظيت أمانة المنطقة الشرقية بـ 4 عقود من إجمالي 7 عقود استثمارية في القطاع البلدي، وقعها وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الخميس الماضي بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال.

وأفادت المنطقة الشرقية بأن ذلك جاء ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية أنه امتدادًا لجهود الأمانة في مجال الاستثمارات الذي نجحت من خلاله في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمارات والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، أبرمت 4 عقود استثمارية بقيمة مليار و340 مليون ريال.

وأشار المهندس فهد بن محمد الجبير، إلى أن العقود التي جرى توقيعها تضمنت عقدين لاستثمار المواقف الذكية للسيارات من خلال إنشاء 20 ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار.

كما جرى توقيع عقدين لمواقع لوحات إعلانية، حيث شملت هذه العقود كلاً من الدمام والخبر والظهران، وتضمنت عددًا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.

وأكد الجبير أن هذه العقود تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

ولفت الانتباه إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بهدف إشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة التنمية بمفهوم مستدام وتحقيق التحول الوطني وجودة الحياة.

وأضاف أن الأمانة تعمل جاهدة لطرح المشاريع والحلول الاستثمارية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الشرقية بمفهوم تشاركي ينعكس على رفاهية قاطني المنطقة وراحتهم.

وبين الجبير أن الأمانة نجحت في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمار و الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي بعد تحقيقها لقفزة نوعية ونمو بالاستثمارات من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القنوات الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المستثمرين، التي تؤكد ريادتها وتميزها بإشراك القطاع الخاص بالتنمية.

وأشار إلى تحول الخدمات الاستثمارية في الأمانة إلى خدمات رقمية بنسبة كبيرة، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى الاستفادة منها في رفع الإيرادات وخفض المديونيات وميكنة عمليات المتابعة وتطوير منظومة وآليات الإشعارات ورسائل التذكير والتنبيهات بالسداد.

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