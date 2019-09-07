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سقوط جرحى بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

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© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق أنفجرت اليوم بالقرب من منطقة باب الشيخ وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وبعض المحافظات بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

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