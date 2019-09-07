اجتماع لمسؤولي مكافحة الفساد بمجلس التعاون الخليجي بعمان ..الاثنين

الرياض – مباشر: ينعقد الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، في سلطنة عُمان الاثنين المقبل.

وأشارت المملكة العربية السعودية عن مشاركتها بوفدٍ يرأسه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع.

وقالت إن الاجتماع سيتناول العديد من الموضوعات منها مناقشة توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، إلى جانب مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، بحسب وكالة انباء السعودية "واس".

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس، والقانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس، وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان في دول المجلس.

وتأتي المشاركة استجابةً لتوصيات الاجتماع التمهيدي لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بدول المجلس، الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 4 /5/ 1434هـ، الموافق 18/ 3/ 2013م، بناءً على اقتراح ودعوة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة.

كما وافق على قراراته المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (127) بتاريخ 23 /7/ 1434هـ، الموافق 1 /6/ 2013م، ومن أهمها تكوين لجنة وزارية، تجتمع سنوياً من رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.

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