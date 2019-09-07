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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم لـ"أنصار الله" غرب محافظة الضالع

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وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "عناصر من الحوثيين، حاولوا مساء أمس الجمعة، التقدم باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حجر غرب مدينة الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين عقب مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

وتدور على الساحة اليمنية منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

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