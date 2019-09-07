الشرطة السعودية تضبط 4 باكستانيين اقتحموا وسرقوا مراكز تجارية بالعاصمة

الرياض – مباشر: ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على 4 متهمين باقتحام وسرقة مراكز تجارية شمال العاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت، عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية.

وأضاف التويجري، أن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأفاد التويجري بأن الشرطة وجدت أدوات صلبة تستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير) بحوزة المتهمين.

وأفاد المقدم التويجري أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (93,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

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