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عباس: الفلسطينيون يرفضون أي خطة لا تلتزم بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس

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وأكد الرئيس عباس، خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، اليوم السبت، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض أية مشاريع أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها العملية السلمية وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

ووضع الرئيس عباس المبعوث النرويجي بصورة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقويض تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للنرويج على مواقفها السياسية الداعمة للقانون والشرعية الدولية، والجهود التي تقوم بها لحشد الدعم المالي الدولي من خلال قيادتها لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالدول المانحة.

ومن جانبه، أكد المبعوث النرويجي "التزام بلاده بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بدورها المنوط بها وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية".

يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتبذل حاليا جهود من أجل استئنافها.

SputnikNews

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