السعودية تكشف عن أعداد الحجاج والمعتمرين القطريين آخر 3 سنوات

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية السعودية أن القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة.

وقالت الممكلة، اليوم السبت، إنه تم التعامل مع الحجاج والمعتمرين القطريين بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

جاء ذلك في تقرير للوكالة الرسمية للمملكة بشأن العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وفي 5 يونيو /حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وكشفت المملكة، عن إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين القطريين للمواسم الأخيرة، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1438هـ، 1642 حاجًّا وحاجةً وعدد المعتمرين 1005 معتمرين ومعتمرات.

ووصل عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1439هـ، عدد 365 حاجًّا وحاجّةً، وعدد المعتمرين 134 معتمرًا ومعتمرةً.

وأضافت أن عدد المعتمرين القطريين في عام 1440هـ بلغ 125 معتمرًا ومعتمرةً.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لمساعي تسييس الحج التي تقوم بها الحكومة القطرية ومنها حجب موقع المسار الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج والعمرة، وشنّ هجمات إعلامية تجاه المملكة رغم التسهيلات التي قدمت لهم.

وذكرت أنه في موسم عام 1438هـ، وقّعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج، غير أنّ الحكومة القطرية منعت مواطنيها من القدوم زاعمةً بأنّ ذلك يأتي بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه بناءً على التعنّت القطري في منع مواطنيهم من الحج أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره باستضافة كافة الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج.

وفي موسم 1439هـ، دعت وزارة الحج والعمرة وفد شؤون حج دولة قطر كغيرهم من الدول الأخرى، وقد قدم الوفد القطري وجرى مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين وتم إعداد محضر الاتفاق ، فيما غادر الوفد القطري دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1439هـ.

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