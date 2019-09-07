الحكومة اليمنية تعلق على اعتماد إيران سفير لـ"أنصار الله"

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحضرمي في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "نحن قطعنا علاقاتنا مع طهران، لكن القانون الدولي لا يسمح بالاعتراف بدبلوماسي للميليشيات، وإيران تعرف هذا بغض النظر عن ما جرى"، موضحا "إيران تعلم ذلك جيدا فهناك قانون دولي يحكم المسألة".

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وأضاف الحضرمي إجابة عن سؤال حول قبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوراق اعتماد سفير "الحوثيين" في طهران الشهر الماضي: "لا يمكن الاعتراف بسفير من ميليشيات، هذه مسألة تعتمد على إعلان دولة، ومن يعترف بالدولة وبرتوكولات وغيرها، فلا يمكن لدولة تدخل في تمرد أو انقلاب وتفاوض الآن في مسار سلام وتحت الفصل السابع في مجلس الأمن أن ترسل سفير".

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "قانونيا لا يصلح ذلك، ولا أعرف إذا كانت الخارجية الإيرانية علقت رسميا على هذا الأمر، ولا نعرف ماذا يفعل الحوثيون عبر مواقعهم الإعلامية ولا نعتد بها أصلا".

وحول استقبال ظريف للسفير "الحوثي" في طهران، قال الحضرمي "الاستقبال شيء، ومسألة الاعتراف والقوائم الدبلوماسية شيء آخر"، متابعا "نحن نعرف من 2012 أن النظام المارق في إيران يدعم الحوثيين سلاحا وإعلاميا وبالمشتقات النفطية أيضا، لكن الإيرانيين كانوا متحفظين منذ البداية على الاعتراف بالحوثيين علنا".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.