السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر حق سيادي للمملكة

الرياض - مباشر: قالت المملكة العربية السعودية، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

أشارت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على "احترام وسيادة الدول ، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية".

وتابعت الوكالة، أن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة " الإخوان الإسلامية " و "داعش " و "القاعدة "، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وألمحت المملكة، إلى أنها اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، مثل قرار تشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.

وذكرت المملكة العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، في عدة محاور مثل فريضة الحج والعمرة، حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت ودول الإمارات العربية المتحدة ومصر ومملكة البحرين في 5 يونيو /حزيران 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

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