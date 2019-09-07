هواوي تستعد لإطلاق أول هواتفها بدون تطبيقات جوجل

تستعد شركة هواوي الصينية بتاريخ 19 سبتمبر الحالي للكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة (Huawei Mate 30)، والتي من المتوقع أن تُشحن دون أي تطبيقات أو خدمات من جوجل، وذلك وفقًا لتقرير جديد من صحيفة نيكي آسيان ريفيو Nikkei Asian Review.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت الحكومة الأمريكية عدم تمديد المهلة الجزئية المتعلقة بوضع الشركة الصينية على القائمة السوداء، ويهدد الحظر الأمريكي بضربة قادمة لمبيعات الشركة الصينية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا.

ويؤثر هذا القرار على تشكيلة (Huawei Mate 30)، كما أن جهازها القابل للطي (Huawei Mate X)، والذي من المتوقع أن يُطرح للبيع بحلول نهاية الشهر، سيكون خاليًا من منتجات وخدمات جوجل.

ويعني هذا عدم وجود متجر جوجل بلاي؛ أو متصفح جوجل كروم؛ أو بريد جيميل؛ أو منصة يوتيوب؛ أو خرائط جوجل المثبتة بشكل مسبق.

ومن المؤكد أن فقدان متجر تطبيقات جوجل بلاي هو الضربة الأكبر، إلى جانب مجموعة خدمات جوجل بلاي (Google Play Services)، التي تعتمد عليها العديد من التطبيقات الخارجية لكي تعمل بشكل صحيح.

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ويتوقع المحللون أن تساهم هذه الخسارة في انخفاض مبيعات هواوي من الهواتف الذكية بمقدار 10 ملايين وحدة هذا العام.

ولا تظهر الولايات المتحدة أي علامات على تخفيف موقفها من كبرى شركات تصنيع معدات الاتصالات في الصين، إذ أكد الرئيس دونالد ترامب أن شركة هواوي تطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال: نحن لا نتعامل تجاريًا مع شركة هواوي، وسيتوقف التعامل بشكل كامل تقريبًا خلال فترة قصيرة جدًا، ويبدو أن ترامب لا يخطط لمناقشة فرض عقوبات على الشركة في المحادثات التجارية مع الصين المتوقع استئنافها في شهر أكتوبر.

وبينما كانت شركة هواوي تستعد للخسارة المحتملة فيما يتعلق بالوصول إلى نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من جوجل، فإن أخبار موقف جوجل من حجب التطبيقات المثبتة بشكل مسبق من الهواتف القادمة كانت بمثابة صدمة للشركة في أواخر شهر أغسطس.

وفرضت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو حظراً تجارياً على شركة هواوي، وحظرت تصدير البرمجيات الأمريكية والرقاقات إلى الشركة، لكنها منحت فترة سماح مدتها 90 يومًا لشركات معينة، مثل جوجل، من أجل حماية مصالح المستهلكين الأمريكيين.

وانتهت فترة السماح تلك في 19 أغسطس، وفي حين أن وزارة التجارة مددت فترة السماح لمدة 90 يومًا أخرى، إلا أن جوجل لم تكن مشمولة.

ولن تؤثر خطوة وزارة التجارة على هواتف هواوي الذكية المباعة في الصين المحظورة من تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل من قبل الحكومة الصينية، لكنها تهدد بتعطيل نمو هواوي في الأسواق الخارجية، حيث اعتاد العملاء على استخدام بريد جيميل؛ وخرائط جوجل على هواتفهم.

وقال محلل صيني: قد تتراجع مبيعات الهواتف في الخارج بنسبة 30 في المئة أو أكثر، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد شحنت في العام الماضي زهاء 100 مليون هاتف ذكي في الصين و 100 مليون في الخارج.

وتتوقع شركة الأبحاث البريطانية IHS Markit أن تنخفض مبيعات هواوي الخارجية بمقدار 13 مليون هاتف ليصبح المجموع 88 مليون في عام 2019.