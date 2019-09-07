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الحضرمي: حل أزمة عدن في الوقوف بجدية أمام "انحراف الإمارات"

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة – سبوتنيك. وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك "إننا نرحب بالحوار وهذا شيء ثابت، لكن نعتقد أنه المهم الآن هو أن نقف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف وهذا هو الحل؛ أن نعمل لتصحيح مسار التحالف الذي بسبب القصف الجوي، وما اتضح لنا في الفترة الأخيرة من الإمارات أنه خرج عن المسار".

وأضاف الحضرمي "نعتقد أن الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف الإمارات هو الحل، الحل للعودة إلى عدن، وإعادة بوصلة التحالف للاتجاه صحيح".

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "لا نريد التركيز على القشور، بالضغط علينا بالتحدث مع الانتقالي، فالانتقالي مهما كان فهم إخواننا، وسيتم الحوار معهم مستقبلا في الوقت المناسب، لكن لباب الأمر الآن هو الجلوس مع الإمارات لحرف البوصلة مرة أخرى للاتجاه الصحيح بعدما انحرفت للأسف الشديد".

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أنه لا يوجد حوار بأي شكل من الأشكال مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الحالي.

وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك "لا يوجد حتى الآن أي حوار بأي شكل من الأشكال مع الانتقالي، وذهابنا إلى مدينة جدة كان في البداية للجلوس مع الأشقاء في ، كونهم قادة التحالف"، متابعا "نعلم أن هناك رغبة صادقة وواضحة وصريحة من الأشقاء في السعودية لإعادة بوصلة التحالف ضد الحوثي، الذي يمثل المشروع الإيراني في اليمن، وهذا واضح وجليّ".

وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك ضغوط سعودية على اليمنية من أجل التفاوض مع الانتقالي، قال الحضرمي "ليست ضغوطا، بل محاولة لإعادة الاتجاه القوي التحالف، نحن نرحب بالحوار، وفي نفس الوقت نرى أن الطريق الوحيد لتصحيح المسار هو الجلوس مع الإمارات العربية المتحدة، وبتقويم ما يحدث، وهذا هو الطريق الأنسب لأي حوار".

ورفض الحضرمي الإفصاح عن هويات المسؤولين اليمنيين المتواجدين في جدة للتشاور، قائلا "اكتفي بالقول إنه وفد رفيع المستوى من الجانب اليمني".

وإجابة عن سؤال حول استجابة الإمارات لدعوة الحوار الذي تريده الحكومة، قال الحضرمي "نحن الآن في تشاور مستمر مع الأشقاء في السعودية، وليست لدينا معلومات إذا كان هناك استجابة من الإمارات".

SputnikNews

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