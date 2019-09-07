أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: سيطرت التطورات التجارية على مجريات الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي مع دخول جولة جديدة من التعريفات حيز التنفيذ بالإضافة إلى الاتفاق على عقد محادثات في الشهر المقبل.

كما كان للتطورات السياسية خاصة المتعلقة بالبريكست وهونج كونج نصيباً كبيراً ضمن اهتمام الأسواق مع البيانات السلبية المتعلقة بالنشاط الصناعي والوظائف الأمريكية.

تعريفات متبادلة بين واشنطن وبكين تدخل حيز التنفيذ

دخلت التعريفات المتبادلة المعلنة مسبقاً من قبل أكبر اقتصادين حول العالم حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحسن النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى بـ5 أشهر

تحسن النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، بعدما تحول من الانكماش للنمو.

الأرجنتين تفرض ضوابط على العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قررت الحكومة في الأرجنتين فرض ضوابط على العملة في محاولة لوقف هرؤوب رؤوس الأموال وتحقيق استقرار الأسواق المالية، وسط مواجهة ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية أزمة اقتصادية متفاقمة.

تباطؤ نمو اقتصاد تركيا بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني

تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنه جاء أفضل من توقعات المحللين.

"يو.بي.إس": إعصار دوريان قد يتسبب في خسائر 25 مليار دولار

قال محللون في بنك "يو.بي.إس" إن إعصار "دوريان" الذي يضرب جزر الباهاماس سوف يتسبب في خسائر 25 مليار دولار لشركات التأمين على الأقل.

"جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم العالمية رغم التوترات التجارية

قال "جي.بي.مورجان" إن الوقت الحالي هو المناسب لشراء الأصول الخطرة، مشيراً إلى أن الأسهم العالمية تتجه إلى تحقيق مكاسب بنهاية العام الجاري.

الشركات اليابانية تمتلك سيولة نقدية قياسية عند 4.8 تريليون دولار

ارتفع حجم السيولة النقدية لدى الشركات اليابانية المدرجة في البورصة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 4.8 تريليون دولار لتفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.

اقتصاد جنوب أفريقيا يتجنب العودة لمرحلة الركود

تجنب اقتصاد جنوب أفريقيا من العودة إلى مرحلة الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما تعافى من الانكماش الذي شهده في بداية 2019.

النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ينكمش لأول مرة منذ 2016

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في أكثر من 3 أعوام خلال الشهر الماضي، مع انكماش الطلبيات الجديدة والإنتاج.

جونسون يخسر أغلبية مجلس العموم بعد انشقاق نائب بحزب المحافظين

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.

بعد خسائر العملة.. الأرجنتين تعلن زيادة 35% بالحد الأدنى للأجور

أعلنت الأرجنتين أنها سوف ترفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد هبوط حاد في قيمة العملة تسبب في تقويض القدرة الشرائية للمواطنين.

مبيعات السيارات الكهربية تتراجع عالمياً لأول مرة

تراجعت مبيعات السيارات الكهربية في العالم لأول مرة في التاريخ الحديث خلال يوليو/تموز الماضي بعد أن خفضت الصين دعم شراء تلك السيارات.

ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى بـ3 أشهر

ارتفع نشاط الخدمات للقطاع الخاص في الصين بأكبر وتيرة في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الماضي، في إشارة جيدة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هونج كونج تعلن سحب مشروع قانون "تسليم المجرمين" بالكامل

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" إنها ستقوم بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين، وذلك في أعقاب أشهر من الاحتجاجات الجماعية التي اجتاحت البلاد.

رئيس الفيدرالي السابق: معدلات الفائدة السالبة ستصل الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان إنه لن يمر وقت طويل قبل وصول الفائدة السالبة إلى الولايات المتحدة.

"بي.إن.بي.باربيا": سعر الذهب قد يصل لـ1600 دولار

توقع محلل أن يرتفع سعر الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في العام المقبل مع احتمالية خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين.

"جي.بي.مورجان" يعتزم ضم الصين لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة

قال بنك "جي.بي.مورجان" إنه سيبدأ عملية إدراج تدريجي للديون الحكومية الصينية في مؤشراته للأسواق الناشئة، ما قد يؤدي إلى تدفق خارجي جديد إلى ثاني أكبر سوق سندات في العالم.

الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة

قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة معتدلة بنهاية الشهر الماضي مع استمرار المخاوف بشأن التعريفات وعدم اليقين في السياسة التجارية.

البرلمان البريطاني يصوت لصالح تشريع يمنع البريكست دون اتفاق

صوت البرلمان البريطاني لصالح تشريع بمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في هزيمة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تعهد بإتمام البريكست سواءً بصفقة أو بدون.

ترامب: داو جونز كان سيرتفع 10آلاف نقطة بدون الحرب التجارية

قال الرئيس دونالد ترامب إن حربه التجارية مع الصين أضرت بأداء سوق الأسهم الأمريكي، لكن كان عليه مواجهة الممارسات الاقتصادية التي تضر بالولايات المتحدة.

عضو بالفيدرالي: دعم المستهلكين للاقتصاد الأمريكي قد لا يدوم طويلاً

قال "جون ويليامز" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي يدعم الاقتصاد الأمريكي حاليًا قد لا يوفر دليلًا موثوقًا به للمستقبل.

الصين والولايات المتحدة يتفقان على عقد محادثات تجارية في أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن هناك محادثات هاتفية تمت مع الولايات المتحدة تم الاتفاق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/آب الماضي.

تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا برئاسة "كونتي"

قام رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة "جوسبي كونتي" بتأدية مراسم حلف اليمين الدستوري اليوم الخميس، بعد أن أعطى الرئيس "سيرجيو ماتاريلا" بالأمس الضوء الأخضر لتشكيل حكومة ائتلافية.

نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من التوقعات

ارتفع نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليتعافى من أدنى مستوى في 3 سنوات مع صعود الإنتاج والطلبيات الجديدة.

إنتاج النفط الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى بالتاريخ

تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في التاريخ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مع زيادة مليون برميل يومياً تقريباً في الواردات الأمريكية من الخام.

في أزمة جديدة.. تسريب أرقام هواتف 419 مليون مستخدم لفيسبوك

ذكر تقرير حديث أن "فيسبوك" يعرض أرقام هواتف ملايين المستخدمين للخطر، في أحدث أزمة خصوصية يتعرض لها موقع التواصل الاجتماعي.

شيلر: أسعار المنازل الأمريكية قد تبدأ في الهبوط

قال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر إنه لن يكون مندهشاً على الإطلاق إذا بدأت أسعار المنازل الأمريكية في الهبوط.

"فيتش"تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ عام 1995

خفضت منظمة "فيتش" التصنيف الائتماني لهونج كونج لأول مرة منذ عام 1995، وذلك وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها مؤخراً.

المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

أعلن البنك المركزي في الصين أنه قرر خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف العامة في البلاد، في مسعى لدعم الاقتصاد.

رفع تقديرات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالربع الثاني

رفعت منطقة اليورو تقديرات نمو الاقتصاد لديها في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي.

روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قرر البنك المركزي في روسيا خفض معدل الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مع توقعات تباطؤ التضخم.

الفيدرالي: المخاطر التجارية قد تكلف الاقتصاد العالمي 850 مليار دولار

يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل لنحو 850 مليار دولار.

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال أغسطس

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة.