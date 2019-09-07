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المدير التنفيذي لمنظمة "اليمن أولا": الانتقالي كيان يمني يجب على الحكومة احتواؤه

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وتابع الأنسي "وكان يجب على الشرعية أن تتفهم هذه المعطيات وتحتويها، ولكن على مدار أربع سنوات كان الرئيس هادي يؤجل هذه الحلول ويغلق أبوابه، وبالتالي زادت التراكمات حتى وصلت أزمة الجنوب إلى ما نراه الأن".

© AP Photo / Hani Mohammed

واعتبر الأنسي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، مساء اليوم، السبت، أن رفض الحكومة اليمنية الجلوس مع الانتقالي في مباحثات جدة قرار غير موفق، حيث يجب أن تتعامل بطريقة أكثر جدية من ذلك، ولا يعرف اليمنيون يومًا سياسة الحوار غير المباشر، إلا من خلال حكومة هادي مؤخرًا- وفق قوله- وأوضح الأنسي أن الانتقالي كيان يمني على أرض الواقع، ويعاني من مشاكل يمكن حلها بالجلوس والتفاهم.

وطالب المدير التنفيذي لمنظمة "اليمن أولًا"، المجلس الانتقالي بإعادة ترتيب نفسه عبر القنوات الرسمية من خلال تشكيل حزب يعترف به، وعلى الحكومة احتواء كافة مطالبه، من خلال الجلوس على مائدة مفاوضات عادلة، تنطلق من الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وشدد الأنسي على أهمية التعاون السعودي الإماراتي، في إطار الضغط على كافة الأطراف، والخروج بحل يرضي الجميع، لأن البديل عن ذلك لن يبقى دولة ولا أطراف.

SputnikNews

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