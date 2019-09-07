بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء… محلل إسرائيلي: تغير نوعي خطير

ونشر أمير بوخفوط، الكاتب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن هناك حالة خطيرة تمر بها بلاده نتيجة لاختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية، دون رد، أو دون ملاحظة من الجيش الإسرائيلي.

وقال الكاتب والإعلامي بالموقع الإلكتروني العبري "واللا"، إن الطائرة المسيرة التي انطلقت من جنوب قطاع غزة، قبل قليل، تسببت في إصابة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، نتيجة حمل هذه الطائرة لعبوة ناسفة.

وأوضح أمير بوخفوط أن معنى دخول طائرة مسيرة دون كشفها، يعني تكرار هذا الأمر، وهو ما سبق مع صواريخ وقذائف فلسطينية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، مرات كثيرة، ما ينذر بخطورة الوضع في الداخل الإسرائيلي.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن إطلاق طائرة مسيرة من قطاع غزة، قبل قليل، يوحي بأنها طريقة "داعش" وغيرها من المنظمات الجهادية في سوريا والعراق.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، ظهر اليوم، السبت، أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.