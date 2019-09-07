أخبار عاجلة

معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء… محلل إسرائيلي: تغير نوعي خطير

Google+ Print
بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء… محلل إسرائيلي: تغير نوعي خطير بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء… محلل إسرائيلي: تغير نوعي خطير

ونشر أمير بوخفوط، الكاتب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن هناك حالة خطيرة تمر بها بلاده نتيجة لاختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية، دون رد، أو دون ملاحظة من الجيش الإسرائيلي.

وقال الكاتب والإعلامي بالموقع الإلكتروني العبري "واللا"، إن الطائرة المسيرة التي انطلقت من جنوب قطاع غزة، قبل قليل، تسببت في إصابة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، نتيجة حمل هذه الطائرة لعبوة ناسفة.

وأوضح أمير بوخفوط أن معنى دخول طائرة مسيرة دون كشفها، يعني تكرار هذا الأمر، وهو ما سبق مع صواريخ وقذائف فلسطينية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، مرات كثيرة، ما ينذر بخطورة الوضع في الداخل الإسرائيلي.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن إطلاق طائرة مسيرة من قطاع غزة، قبل قليل، يوحي بأنها طريقة "داعش" وغيرها من المنظمات الجهادية في سوريا والعراق.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، ظهر اليوم، السبت، أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة

بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

حريق في سجن عراقي... والدفاع المدني يتدخل

حريق في سجن عراقي... والدفاع المدني يتدخل