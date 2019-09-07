مصر... المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"
وتضم القضية 27 متهمًا معاد محاكمتهم -بعد وفاة المتهم محمد مرسي- من قيادات جماعة الإخوان، مُرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان وآخرين. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".
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تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني.
ومن بين التهم الأخرى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.