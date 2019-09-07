قنونو: قوات الوفاق تتقدم على جميع محاور القتال جنوبي طرابلس
القاهرة- سبوتنيك وذكر قنونو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تقدم قوات حكومة الوفاق في جميع محاور جنوب طرابلس على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق، وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة".
© REUTERS / REUTERS TV
ولفت قنونو إلى أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات حول الموقف العسكري، قائلا "بنهاية اليوم عندما يستقر الموقف سنعطي النتائج بالتفصيل".
وكانت عملية بركان الغضب التي تقودها حكومة الوفاق أعلنت، في وقت ساق من اليوم السبت، وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال في السبيعة ووادي الربيع ومثلث القيو جنوبي طرابلس، بينما تقصف المدفعية الثقيلة تجمعات قوات الجيش بقيادة حفتر.