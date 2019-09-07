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أنور قرقاش: السعودية تقود التحالف العربي بكل حنكة واقتدار

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أبوظبي - مباشر: قال عضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المملكة العربية تقود التحالف العربي بكل حنكة واقتدار.

وغرد أنور محمد قرقاش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: " تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الامارات الى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة".

وتابع قرقاش: "التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم".

وصرح وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، في وقت سابق، أنه يتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد قرقاش، إن التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن.

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