العمل السعودية توضح عدد المنشآت التي يمتلكها القطريون في المملكة

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية السعودية حرية الحركة والتنقل والعمل والاستثمار للقطريين في الدولة.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، منوهة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت الرقم الموحد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمال الوافدين بثمان لغات مختلفة.

وألمحت، إلى أن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، مؤكدة عدم وجد أيّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.

وأوضحت إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية تصل لـ50 منشأةً، بعدد عمالة يبلغ 94 عاملاً.

وقامت وزارة العمل بتقديم 2 نقل خدمات وإصدار رخصة عمل واحدة، منذ مطلع العام الميلادي 2019.

وباشرت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتم تقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.

وقالت الوكالة، إن الادعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمال غير صحيح ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى أنه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.

وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات 191 وافدًا حتى تاريخ 5 مارس /أذار 2019، وجاءت البيانات كالتالي:

وبالنسبة لحرية حركة دخول من يحملون الجنسية القطرية من تاريخ 10/ 9/ 1438هـ، حتى تاريخ 3/ 9/ 1440هـ، حيث بلغ عدد دخول القطريين للمملكة 82462، بعدد الذكور 50324 وعدد الإناث 32138، منوهة إلى أن عدد المتبقي منهم في المملكة 3664 قطري.

ويأتي ذلك تقرير للوكالة الرسمية للمملكة بشأن العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وفي 5 يونيو /حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

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