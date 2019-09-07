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الإمارات: التحديات التي يواجهها التحالف العربي في أيد سعودية أمينة

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الإمارات: التحديات التي يواجهها التحالف العربي في أيد سعودية أمينة الإمارات: التحديات التي يواجهها التحالف العربي في أيد سعودية أمينة

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تقود المملكة العربية الشقيقة التحالف بكل صبر وحنكة واقتدار".

وأضاف أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة"، لافتا إلى أن "التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة."

وأكد أن الإمارات تقف مع المملكة في دعوتها للحوار اليمني كما وقفت معها في دعوتها للحسم.

​وكانت السعودية قد جددت دعوتها للأطراف اليمنية ( والمجلس الانتقالي الجنوبي) للحوار في جدة وبحث قضية عدة التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت السعودية، في بيان الخميس الماضي، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.

كما عبرت عن رفضها التام للتصعيد الأخير في عدن، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، مؤكدة ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، حول ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير.

SputnikNews

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