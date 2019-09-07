السعودية تعلن إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين القطريين بآخر 3 سنوات

الرياض - مباشر: أكد المملكة العربية السعودية أن القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة.

وقالت الممكلة، اليوم السبت، أنه قد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك تقرير للوكالة الرسمية للمملكة بشأن العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وفي 5 يونيو /حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأوضحت المملكة، إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين القطريين للمواسم الأخيرة، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1438هـ، عدد 1642 حاجًّا وحاجةً وعدد المعتمرين 1005 معتمرين ومعتمرات.

ووصل عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1439هـ، عدد 365 حاجًّا وحاجّةً، وعدد المعتمرين 134 معتمرًا ومعتمرةً.

وبلغ عدد المعتمرين القطريين في عام 1440هـ عدد 125 معتمرًا ومعتمرةً.

وألمحت المملكة، إلى أنه في موسم عام 1438هـ، وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج، غير أن الحكومة القطرية منعت مواطنيها من القدوم في عام 1438هـ زاعمةً بأنّ ذلك يأتي بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب المملكة العربية السعودية.

فيما أفادت الوكالة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمرا مليكاً باستضافة كافة الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج.

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