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"اتحاد المحامين" يبحث التصدي لصفقة القرن ومحاكمة مجرمي الحرب في عمان

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"اتحاد المحامين" يبحث التصدي لصفقة القرن ومحاكمة مجرمي الحرب في عمان "اتحاد المحامين" يبحث التصدي لصفقة القرن ومحاكمة مجرمي الحرب في عمان

جى بي سي نيوز  :- تفتتح غدا السبت في المركز الثقافي الملكي اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، التي تستضيفها نقابة المحامين تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال الفترة من 7_9 الشهر الجاري.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب نائب نقيب المحامين ناصر كمال ان الاجتماعات تعقد تحت شعار (متحدون معا لاسقاط صفقة القرن).

واضاف انه ستعقد الى جانب اجتماعات المكتب ندوتان متخصصتان، الاولى حول محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا امام المحكمة الجنائية الدولية.
فيما تتناول الندوة الثانية “القضية الفلسطينية وصفقة القرن” وتهدف الى الوصول الى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة.

ويشارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن مجالس نقابات المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم المنتخبين.

وسيتحدث في حفل افتتاح الاجتماعات الى جانب راعي الحفل، رئيس المكتب نقيب المحامين مازن رشيدات، وامين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين ورئيس الاتحاد نقيب محامي سامح عاشور.

وسيتم خلال حفل افتتاح الاجتماع تكريم عدد من الامناء العامين المساعدين للاتحاد الذين انتقلوا الى رحمته تعالى.

وبين كمال انه سوف تصدر في نهاية اجتماعات المكتب الدائم بيان ختامي يتضمن القرارات والتوصيات السياسية والمهنية و التنظيمية.

جي بي سي نيوز

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