بالفيديو ..نصرالله: انتهاك سيادتنا انتهى ولم يعد هناك "خطوط حمراء"

جي بي سي نيوز :- أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن المقاومة الإسلامية بلبنان "كسرت الخط الأحمر الإسرائيلي من خلال الرد عبر حدود 1948، وليس عبر الأراضي اللبنانية المحتلة بمزارع شبعا".

وقال نصرالله في كلمته بالمجلس العاشورائي المركزي اليوم الإثنين " أقول للإسرائيليين إن كل حدودكم وجنودكم على الحدود وفي العمق سيكونون في دائرة الاستهداف والرد"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "أخلى مواقعه وثكناته على طول الحدود مع لبنان منذ توعدنا بالرد على الاعتداءين" .

وأكد على أن "1 أيلول سبتمبر 2019 هو بداية مرحلة جديدة للدفاع عن لبنان وليس هناك خطوط حمراء"، مؤكدا " نحن في مساحة عمل جديدة هي مواجهة المسيّرات الإسرائيلية في سماء لبنان" .

ولفت إلى أن المقاومة كانت سابقا ترد داخل مزارع شبعا المحتلة، أما اليوم فنرد من خلال حدود 1948 بفلسطين المحتلة.

وشدد على أن " السماح لإسرائيل بانتهاك سيادتنا أمر انتهى، وعلى الإسرائيليين أن يعلموا أن ما جرى هو بسبب حماقة نتنياهو الذي يريد التهرب من تهم الفساد".

وقال: "المقاومة كسرت الخط الأحمر الإسرائيلي من خلال الرد عبر حدود 1948، وإن أعظم ما في عمليتنا العسكرية أنها أنجزت رغم كل التهديدات الإسرائيلية برد قاس" .

ولفت إلى أن حالة الترقب لدى الإسرائيليين قبل تنفيذ عمليتنا العسكرية "هي جزء من الرد والعقاب، مضيفا : أصبنا الهدف الإسرائيلي بكل تأكيد وهذا ما أثبته الشريط المصور الذي عرض" .

وزاد بالقول خلال كلمته: "كان قرارنا أن يكون الرد على إسرائيل في ساعات النهار وهذا تسبب بالتأخير في تنفيذ العملية، نحن أمام إسرائيل التي تدعي أن جيشها الأقوى في المنطقة كانت خلال 8 أيام خائفة وقلقة" .

وقال إن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية الثانية فشلت في إنجاز مهتمها بالضاحية الجنوبية، وأن جزء رئيسي من معركتنا هو معنوي ولذلك قلنا للإسرائيليين أن ينتظرونا" ,وفق عربي 21.

ولفت إلى أن العملية جاءت ردا على "اعتداء إسرائيل علينا في عقربا بسوريا وكذلك الضاحية الجنوبية من خلال الطائرتين المسيرتين".



