محلل بارز: أجهزة آيفون لعام 2020 تحصل على تصميم جديد تمامًا

تخطط شركة آبل لإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة هواتف آيفون لعام 2020، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo يسلط الضوء على توقعاته بشأن تشكيلة (iPhone 2020).

وبالرغم من أنه ما يزال يفصلنا عدة أيام قبل أن تكشف شركة آبل عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة لعام 2019، إلا أن الشائعات بدأت بالظهور حول هواتف الشركة لعام 2020، التي يفصلنا عن صدورها سنة كاملة.

ووفقًا للمحلل، فإن تشكيلة هواتف آيفون لعام 2020 ستتضمن ثلاث تغييرات رئيسية، بما في ذلك تميزها بتصميم جديد كليًا هو الأول من نوعه منذ إصدار الشركة لهاتف (iPhone X) في عام 2017.

كما أنه يفترض حصولها على دعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى حصول وظائف الكاميرا على ترقية.

ويتوقع المحلل أن تؤدي هذه التغييرات مع أجهزة آيفون للعام المقبل إلى زيادة المبيعات إلى مستويات قياسية جديدة.

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وكان مينغ تشي كو قد أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أن شركة آبل ستجلب دعمًا لشبكات الجيل الخامس (5G) إلى جميع طرز آيفون الرئيسية الثلاثة في العام المقبل.

ويشكل التصميم الجديد عامًلا ذو أهمية كبيرة لأن آبل قد قللت إلى حد كبير من معدل تقديمها لأشكال تصميمية جديدة.

واعتمدت الشركة في الأصل مبدأ تيك توك لإصدار الأجهزة، بحيث تحصل الأجهزة على إعادة تصميم رئيسية في العام الأول، ويليها تحسين هذا التصميم في العام التالي، لكن تباطأت مؤخرًا هذه الوتيرة.

واستمر تصميم (iPhone 6) لمدة أربع سنوات كاملة، حيث ظهر التصميم نفسه في هواتف (iPhone 6)؛ و (iPhone 6S)؛ و (iPhone 7)؛ و (iPhone 8).

ومن الواضح أن تصميم (iPhone X) يتبع هذا الاتجاه، بحيث أنه يتجه إلى عامه الثالث مع تشكيلة (iPhone 11) المتشابهة إلى حد كبير، والتي من المتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وتُعد التفاصيل المتعلقة بإعادة التصميم قليلة، وذلك بالرغم من أن تقريرًا سابقًا للمحلل مينغ تشي كو قد أشار إلى أن آبل تخطط لتعديل أحجام الشاشة لهاتفي OLED الرائدين.

ووفقًا لذلك التقرير، فإن الجهاز الأصغر يحصل على شاشة بقياس 5.4 إنشًا مقارنةً بحجم 5.8 إنشًا لهاتف (iPhone XS)، بينما يحصل الجهاز الأكبر على شاشة بقياس 6.7 إنشًا مقارنة بحجم 6.5 إنشًا لهاتف (iPhone XS Max).