ضحايا إعصار دوريان في جزر البهاما ترتفع لـ 43 قتيلا

مباشر: ارتفع عدد ضحايا إعصار دوريان في جزر البهاما لـ 43 قتيلا.

وأعلن وزير الصحة في جزر البهاما "دوين ساندز"، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" المدمر إلى 43 قتيلا، في هذه الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم رئيس وزراء البهاما، إريكا ويلز كوكس، في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية، إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة بشكل كبير.

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر البهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.

وما زال المئات، إن لم يكن الآلاف، مفقودين في البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة.

ويلمح مسؤولون إن عدد القتلى، سيرتفع بشدة على الأرجح مع العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.

وقالت كبيرة الأطباء في المستشفى العام الوحيد العامل في الجزر إن عدد القتلى سيكون "صادما" وإن الأمر سيتطلب شاحنات مبردة عملاقة لحفظ الجثث المتوقع العثور عليها، مشيرة إلى أن التعامل مع كل الوفيات سيستغرق أسابيع.

وذكر محللون في بنك "يو.بي.إس"، في وقت سابق، أن إعصار "دوريان" الذي يضرب جزر الباهاماس قد يتسبب في خسائر 25 مليار دولار لشركات التأمين على الأقل.

ومن المتوقع أن يكون إعصار دوريان أكبر الكوارث الطبيعية التي تتسبب في خسائر لشركات التأمين منذ عام 2017.

ترشيحات