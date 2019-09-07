معرض الصين والدول العربية يشهد 287 اتفاقية بـ26 مليار دولار

مباشر: شهد معرض الصين والدول العربية توقيع اتفاقيات تصل لـ 287 اتفاقية تبلغ 26 مليار دولار.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من معرض الصين والدول العربية، اليوم السبت، عن توقيع 287 اتفاقا بقيمة إجمالية تصل إلى 4ر185 مليار يوان (26 مليار دولار) في المعرض المقام حاليا في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت اللجنة، أن الاتفاقيات المبرمة تغطي مشروعات في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة الحديثة، التكنولوجيا الفائقة، تصنيع المعدات، البنية التحتية، السياحة، التعاون في القدرات وإنشاء مناطق صناعية والرعاية الصحية عبر "انترنت بلس".

ويشار، إلى المعرض الحالي في يينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا بدأ منذ، يوم الخميس الماضي وسيستمر حتى يوم غد الأحد، بمشاركة 12600 ممثل لنحو 2900 منظمة إقليمية وغرف تجارية ومؤسسات وشركات من 89 دولة.

ويعد المعرض، الذي انطلق عام 2013 ويقام كل عامين، منصة مهمة للصين والدول العربية لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

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