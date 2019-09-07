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الانتخابات الفرعية بجنوب لبنان تتجه إلى التزكية بعد انسحاب المرشح المعارض

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الانتخابات الفرعية بجنوب لبنان تتجه إلى التزكية بعد انسحاب المرشح المعارض الانتخابات الفرعية بجنوب لبنان تتجه إلى التزكية بعد انسحاب المرشح المعارض

وفي تصريح لها بعد لقائها قاسم قالت الخليل إلى أن "الشيخ قاسم أبلغني رغبة الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله بانسحابي من الانتخابات​ ولا يمكن الا آخذ هذا الطلب بعين الاعتبار ولكنا "ضعاف" أمام السيد".

وأضافت الخليل قائلة "لدي حيثية كبيرة في المنطقة وكان من المفترض أن آخذ أرقاما كبيرة والنتيجة لم تكن محسومة لصالح مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في صور حسن عزالدين والكثير ومن الناس كانت ستشارك في الانتخابات بسبب ترشحي لها وإمكانيات الفوز كانت واردة والدراسات كشفت ذلك".

وفي وقت سابق، كانت أعلنت مرشحة ثالثة قد أعلنت عزوفها عن الترشح قبل انتهاء المهلة القانونية التي أعلنتها وزارة الداخلية اللبنانية.

وبعد إنسحاب خليل بات الشيخ حسن عز الدين المرشح الوحيد للمقعد النيابي الشاغر، وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية حسم الموضوع.

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