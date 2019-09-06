تيليجرام تدعم جدولة الرسائل ومزايا أخرى في آخر تحديث

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام اليوم الجمعة عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يتضمن العديد من المزايا الجديدة، التي تعد ميزة جدولة الرسائل أهمها.

وقالت الخدمة في منشور على مدونتها: “في تحديثنا السابق، أضفنا قائمة مفيدة عندما تضغط على زر الإرسال. اليوم نملأ هذه القائمة بخيار جديد يساعدك على التخطيط للمستقبل”. وأضافت: “اضغط مطولًا على زر (إرسال) في أي دردشة واختر (جدول الرسالة) لإرسال الأشياء تلقائيًا في وقت محدد في المستقبل”.

وقالت تيليجرام: إن ميزة جدولة الرسائل تعمل أيضًا في دردشات (الرسائل المحفوظة)، محولة المنشورات المخطط لها إلى تذكيرات. وعندما تُرسل أي رسالة مجدولة أو تذكير، فإن المستخدمين سوف يتلقى إشعارًا خاصةً محددًا برمز التقويم.

وبالإضافة إلى ميزة جدولة الرسائل، أعلنت تيليجرام عن تسهيل إمكانية تخصيص مظهر التطبيق، وذلك على مختلف المنصات، بما في ذلك تطبيقها على أجهزة سطح المكتب.

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وبالإضافة إلى ميزة جدولة الرسائل، أعلنت تيليجرام عن تسهيل إمكانية تخصيص مظهر التطبيق، وذلك على مختلف المنصات، بما في ذلك تطبيقها على أجهزة سطح المكتب. كما أصبح من السهل إنشاء موضوعًا جديدًا بناءً على خيارات اللون وخلفية الشاشة.

وذكرت تيليجرام أن لكل موضوع يصنعه المستخدم رابط مشاركة يسمح لأي شخص باستخدامه. وتدعم هذه الميزة العمل على نظامي أندرويد، وآي أو إس.

وعلى نظام آي أو إس خصيصًا، قالت تيليجرام: إنها جمعت خيارات الرسائل في قائمة واحدة تضم: إعادة التوجيه، والرد، وغير ذلك من خيارات الإرسال. كما أصبح بالإمكان اختيار أي جزء من الرسالة لنسخه، أو مشاركته، بدلًا من نسخ كامل النص.

وأضافت الخدمة أيضًا إعدادات جديدة للخصوصية، تستهدف زيادة الخصوصية لمستخدمي المجموعات. وقالت: “إن حددت خيار (من يستطيع رؤية رقم هاتفي) بـ (لا أحد)، فإن الخيار الجديد سوف يظهر في الأسفل، مما يسمح لك بالتحكم بقابلية الرؤية الخاصة بك لأولئك الذين يملكون بالفعل”. وأضافت: “إن تحديد خيار (من يستطيع إيجادي عن طريق الرقم) إلى (جهات الاتصال) سوف يضمن لك أن أي مستخدم يضيف رقمك كجهة اتصال لن يكون قادرًا على مطابقة ملفك الشخصي إلى ذلك الرقم”. وقالت تيليجرام أيضًا: إنها أضافت المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.