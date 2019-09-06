بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثار تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بالإضافة إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية مخيبة للآمال حيث أضاف أكبر اقتصاد حول العالم 130 ألف وظيف خلال الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات عند 163 ألف وظيفة.

ويمثل أغسطس/آب الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في وتيرة إضافة الوظائف لسوق العمل بعد تعديل قراءة يونيو/حزيران ويوليو/تموز بالخفض.

فيما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز تقديرات المحللين، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وفي تصريحات له اليوم، ذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن بيانات الوظائف الأخيرة علامة على قوة اقتصاد الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس الفيدرالي أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة لكنه حذر من تأثير الحرب التجارية على استثمارات الشركات.

مؤشرات وبيانات

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم لتحقق مكاسب أسبوعية مع التفاؤل التجاري.

وارتفع "داو جونز" للجلسة الثالثة على التوالي في حين تراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي وحيداً.

كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع لتسجل مكاسب أسبوعية قوية مع آمال حل النزاع التجاري.

ورفعت منطقة اليورو تقديرات نمو الاقتصاد لديها في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي.

بينما تستمر ألمانيا في الكشف عن البيانات السلبية حيث تراجع الإنتاج الصناعي بعكس توقعات المحللين.

فيما حققت الأسهم الصينية مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمائة مستفيدة من اتفاق بكين واشنطن على عقد محادثات الشهر المقبل.

وفي مسعى لدعم الاقتصاد، قرر البنك المركزي في الصين خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

كما ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في شهر محققاً أكبر مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع.

ومن جانبه ذكر محافظ البنك المركزي في اليابان أن مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة ضمن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي

خسائر الذهب

واصلت أسعار الذهب خسائرها في جلسة متقلبة مع تصريحات باول وتقرير الوظائف لتفقد 10 دولارات عند التسوية بعد أن تراجعت 35 دولاراً بالأمس.

وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية مع التفاؤل بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

في حين ارتفعت أسعار النفط عند التسوية لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات التنقيب الأمريكية.

وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن إغلاق 4 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع لتصل إلى 738 منصة.