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نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية

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موسكو - سبوتنيك. قال نتنياهو في حوار مع "بي بي سي عربي": "التطبيع معنا يتزايد، كثيرون في العالم العربي على مستوى القادة والشعوب يدركون أن إسرائيل لم تعد عدوا لهم وإنما باتت حليفا أساسياً في مواجهة عدوان إيران".

© REUTERS / AMIR COHEN

وأوضح نتنياهو، أن "العديد من القادة العرب يدركون أنه لا بد من دفع العلاقات مع إسرائيل في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه والأمن وغيرها".

وأكد، أن "التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في الشعوب العربية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها ضد إيران وإنما تدافع أيضا عن دول أخرى في المنطقة إزاء العدوان الإيراني المستمر".

وأشار نتنياهو إلى أن "إيران تخطط لهجمات ضدنا كما تشن هجمات في أنحاء المنطقة ضد العديد من جيراننا، لذا علينا التحرك ضد أنشطتهم في المنطقة".

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