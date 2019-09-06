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محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية

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محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل "داو جونز" الصناعي إلى تسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي، وتحقق "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.

ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام مخيبة للتوقعات التي كانت تشير إلى أن سوق العمل سيشهد تدفق نحو 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وسجل متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة تسارعاً في النمو على أساس شهري في أغسطس/آب لكنه تباطأ على أساس سنوي.

ويمثل أغسطس/آب الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في وتيرة ضخ الوظائف لسوق العمل بعد تعديل قراءة يونيو/حزيران ويوليو/تموز بالخفض.

ومن جانبه، أكد رئيس الفيدرالي مجدداً على أن البنك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا احتاج الاقتصاد لتصرف السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي ت.

ولا تزال المحادثات التجارية المرتقبة بين أكبر اقتصادين في العالم محل اهتمام المستثمرين وسط تصريحات من قبل مستشار بأن المحادثات الهاتفية الأخيرة سارت بشكل جيد.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.3 بالمائة يعادل 69 نقطة تقريباً إلى مستوى 26797.4 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 بالمائة.

فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 2978.7 نقطة، ليصعد بنسبة 1.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 8103 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية نحو 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1030 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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